ВДНХ пригласила москвичей на весенние лекции, мастер-классы и экскурсии

Фото: портал мэра и правительства Москвы/пресс-служба ВДНХ

К весенним каникулам ВДНХ подготовила для москвичей специальную программу с 22 по 28 марта. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

В течение недели каждый желающий сможет посетить познавательные лекции, мастер-классы, кинопоказы и экскурсии. Программа рассчитана как на детей, так и на взрослых.

В павильоне "Рабочий и колхозница" пройдет лекция "Видеоигры как общественные пространства". В ходе нее слушатели узнают, как гейм-дизайн связан с архитектурными концепциями. Встреча пройдет 22 марта в 19:00.

25 марта в 19:00 состоится бесплатная лекция "Белоснежка и семь гномов" – фильм, изменивший историю анимации", посвященная первому полнометражному мультфильму студии Disney. Там расскажут, как фильм повлиял на историю мировой анимации и какие технические инновации использовала студия в 1937 году для его создания.

Лекция "Вселенная в движении" ждет гостей 28 марта в 16:30. В рамках лекции специалисты из центра "Космонавтика и авиация" расскажут, как вращаются планеты и что происходит после взрыва звезды.

28 марта в 15:00 состоится занятие "Ошуюю и одесную: церковнославянский за два часа", на котором посетителей научат расшифровывать надписи на древних иконах и фресках и познакомят со старославянской азбукой.

Также на ВДНХ представят и театральные постановки. 27 марта в 16:00 зрители смогут увидеть спектакль "Кот в сапогах" по мотивам известной сказки Шарля Перро. 28 марта в 12:00 пройдет постановка "Изумрудный город" для детей в возрасте от трех до восьми лет и их родителей.

Бесплатный квест для школьников от 12 до 13 лет "Тайна древнего предания" позволит участникам отправиться в путешествие во времени. Им предстоит снять многовековое проклятье с помощью средневековых горожан, монахов и советских пионеров. Мероприятие состоится 24, 25 и 28 марта в 12:00.

Дети в возрасте от 7 до 10 лет смогут познакомиться с профессией космонавта и узнать о сложном отборе в космонавты, о строении ракет и проверить свои знания по астрономии. Экскурсия пройдет в рамках квеста "Школа юных космонавтов".

Ранее на ВДНХ москвичи ознакомились со скандальной выставкой "Мир тела", на которой в качестве экспонатов выступили человеческие тела. Те, кто уже видел экспонаты, говорят о том, что даже не подозревали, насколько сложно устроен человек. Ради посещения выставки некоторые стоят в очереди до полутора часов.