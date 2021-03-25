ВДНХ присоединится к экологической акции "Час Земли"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Лейла Керипова

ВДНХ в 12-й раз поддержит международную экологическую акцию "Час Земли", сообщает портал мэра и правительства Москвы. 27 марта на час отключат архитектурно-художественную подсветку пяти знаковых объектов выставки.

Заммэра столицы Наталья Сергунина уточнила, что с 20:30 до 21:30 погаснет подсветка павильонов "Рабочий и колхозница", "Космос", "Земледелие", арки главного входа и зоны знаменитого животноводческого городка.

Подсветку последней в рамках акции отключат в первый раз. По словам Сергуниной, на объектах выключат только архитектурно-художественную подсветку, что никак не повлияет на безопасность прогулок посетителей ВДНХ.

Впервые ВДНХ присоединилась к акции в 2010 году.

В рамках ежегодной акции "Час Земли" 27 марта отключат подсветку более двух тысяч зданий и других столичных объектов. Погаснет архитектурно-художественная подсветка ансамбля Московского Кремля, ГУМа и ЦУМа, Государственного исторического музея, парка "Зарядье", Большого театра, "Манежа", храма Христа Спасителя и стадиона "Лужники", павильонов ВДНХ, Останкинской башни, сталинских высоток, жилых домов на Новом Арбате и Тверской улице, гостиниц и парков.

Также на один час перестанет работать подсветка зданий Госдумы, Совета Федерации, правительства Москвы и других объектов. На фасадах домов-книжек на Новом Арбате будут транслироваться тематические видеоролики, приуроченные к акции.

Цель акции, которая проводится в 13-й раз, – привлечь внимание к разумному потреблению, экономии ресурсов планеты и важности бережного отношения к природе. Инициировал ее Всемирный фонд дикой природы (WWF).