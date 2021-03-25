ВДНХ присоединится к экологической акции "Час Земли"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Лейла Керипова
ВДНХ в 12-й раз поддержит международную экологическую акцию "Час Земли", сообщает портал мэра и правительства Москвы. 27 марта на час отключат архитектурно-художественную подсветку пяти знаковых объектов выставки.
Заммэра столицы Наталья Сергунина уточнила, что с 20:30 до 21:30 погаснет подсветка павильонов "Рабочий и колхозница", "Космос", "Земледелие", арки главного входа и зоны знаменитого животноводческого городка.
Подсветку последней в рамках акции отключат в первый раз. По словам Сергуниной, на объектах выключат только архитектурно-художественную подсветку, что никак не повлияет на безопасность прогулок посетителей ВДНХ.
Впервые ВДНХ присоединилась к акции в 2010 году.
В рамках ежегодной акции "Час Земли" 27 марта отключат подсветку более двух тысяч зданий и других столичных объектов. Погаснет архитектурно-художественная подсветка ансамбля Московского Кремля, ГУМа и ЦУМа, Государственного исторического музея, парка "Зарядье", Большого театра, "Манежа", храма Христа Спасителя и стадиона "Лужники", павильонов ВДНХ, Останкинской башни, сталинских высоток, жилых домов на Новом Арбате и Тверской улице, гостиниц и парков.
Также на один час перестанет работать подсветка зданий Госдумы, Совета Федерации, правительства Москвы и других объектов. На фасадах домов-книжек на Новом Арбате будут транслироваться тематические видеоролики, приуроченные к акции.
Цель акции, которая проводится в 13-й раз, – привлечь внимание к разумному потреблению, экономии ресурсов планеты и важности бережного отношения к природе. Инициировал ее Всемирный фонд дикой природы (WWF).
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: