Железнодорожные вокзалы Москвы отключат подсветку в "Час Земли"

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Девять железнодорожных вокзалов столицы отключат декоративную подсветку в поддержку экологической акции "Час Земли". Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу МЖД.

Известно, что подсветка перестанет работать в период с 20:30 до 21:30 субботы, 27 марта. Акцию поддержат Белорусский, Казанский, Киевский, Курский, Павелецкий, Рижский, Савеловский, Ярославский и Ленинградский вокзалы.

В пресс-службе также добавили, что в минувшем году за время "Часа Земли" на столичных вокзалах сэкономили 214,4 кВт электроэнергии.

Ранее сообщалось, что подсветку более 2 тысяч зданий и других столичных объектов отключат в субботу, 27 марта, в рамках ежегодной акции "Час Земли". Так, погаснет архитектурно-художественная подсветка ансамбля Московского Кремля, ГУМа и ЦУМа, Государственного исторического музея, парка "Зарядье", Большого театра, "Манежа", храма Христа Спасителя и стадиона "Лужники", павильонов ВДНХ, Останкинской башни, сталинских высоток, жилых домов на Новом Арбате и Тверской улице, гостиниц и парков.