Выбросы парниковых газов в Москве снизились на 1,2 млн тонн за 2021 год

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В 2021 году объем выбросов парниковых газов в Москве сократился на 1,2 миллиона тонн благодаря оптимизации городской системы энергоснабжения. Об этом сообщает пресс-служба ПАО "МОЭК".

"Реализация совместной программы мероприятий ПАО "МОЭК" и ПАО "Мосэнерго" по оптимизации загрузки энергоисточников позволила по итогам 2021 года снизить выбросы парниковых газов", – говорится в сообщении.

Отмечается, что это стало возможным за счет сокращения объемов сжигания топлива на тепловых электростанциях и повышения выработки электроэнергии в процессе теплопотребления.

Ранее Московский нефтеперерабатывающий завод представил автоматизированную систему мониторинга воздуха. АСМВ была запущена в 2015 году в качестве дополнения к общегородской системе "Мосэкомониторинга".

Она охватывает все основные производственные объекты Московского нефтеперерабатывающего завода. Специальные датчики установлены непосредственно на дымовых трубах и непрерывно контролируют уровень воздействия предприятия на окружающую среду.

