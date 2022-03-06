Путин подписал закон об эксперименте по ограничению выбросов парниковых газов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Владимир Путин подписал закон о проведении на территории Сахалинской области эксперимента по ограничению выбросов парниковых газов. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Целью эксперимента является достижение углеродной нейтральности на данной территории. Сам эксперимент продлится до 31 декабря 2028 года, но ожидается, что регион достигнет цели до конца 2025 года.

Из документа следует, что эксперимент может также осуществляться и на территориях других российских регионов.

В правительстве отмечали, что будет организована проверка схем и технологий углеродного регулирования, механизмов формирования условий для введения в эксплуатацию технологий уменьшения выбросов и повышения поглощения парниковых газов, а также заложены предпосылки для международного признания российских подходов.

Отмечается, что эксперимент также вводит квотирование выбросов парниковых газов и обязывает соблюдать данную квоту.

Кроме того, по закону, организации должны представлять более широкую углеродную отчетность, а также определять размер квот. Для его определения предлагается пользоваться верифицированными данными о выбросах парниковых газов. Квоты будут устанавливаться каждый год.

При установлении размера квоты будут учитываться баланс выбросов и поглощений парниковых газов на территории региона, выбранного в качестве участника эксперимента.

При этом за превышение квоты взимается плата, она будет рассчитываться путем умножения величины выбросов парниковых газов сверх квоты на необходимую ставку, установленную правительством.

Новые нормы начнут действовать с 1 сентября текущего года. Срок выдачи квот устанавливается до 1 октября первого календарного года представления углеродной отчетности. Первая отчетность поступит в следующем году.

Ранее в Госдуме выступили с инициативой ограничить движение машин с низким экологическим классом вблизи детских садов, больниц и санаториев. По словам первого зампреда комитета ГД по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Рифата Шайхутдинова, города, где количество выбросов больше, чем количество поглощения этих выбросов, выразили готовность участвовать в проектах по зеленой энергетике. Одна из таких мер, как уточнил зампред, – это поддерживать электротранспорт в городе.