Открытие МСД улучшит экологическую ситуацию в Москве – Бочкарев

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Открытие Московского скоростного диаметра (название магистрали не окончательное) поможет улучшить экологическую ситуацию в столице. С таким заявлением выступил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

В частности, новая магистраль позволит снизить показатель перепробега транспорта.

"Открытие скоростного диаметра <...> снизит количество автомобильных заторов на дорогах столицы, которые наносят самый большой урон окружающей среде", – цитирует Бочкарева портал мэра и правительства Москвы.

Предварительные оценки предполагают, что открытие скоростной трассы снизит содержание диоксида азота в воздухе на 15%, а оксида углерода – на 20%.

Ранее Бочкарев оценил готовность эстакады на северном участке Московского скоростного диаметра.

По словам заместителя мэра Москвы, работы идут на отрезке от Дмитровского до Ярославского шоссе. Протяженность готового инженерного сооружения составит 2,4 километра.