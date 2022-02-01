Бочкарев: единый скоростной диаметр улучшит связность 44 районов столицы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Единый скоростной диаметр улучшит связность почти трети районов столицы, в которых суммарно проживают больше 4,5 миллиона человек. Об этом заявил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"Единый скоростной диаметр, который протянется от Симферопольского шоссе до трассы М11 Москва – Санкт-Петербург, пройдет через шесть округов Москвы – Северный, Северо-Восточный, Восточный, Юго-Восточный, Южный и Юго-Западный, улучшив связность 44 столичных районов", – сказал он.

Бочкарев также отметил, что отсутствие светофоров на будущей магистрали, которая пройдет через весь город, позволит автомобилистам значительно экономить время в пути: от 10 до 50 минут в зависимости от маршрута и времени суток.

Накануне Сергей Собянин сообщил о планах объединить Северо-Восточную и Юго-Восточную хорды в новую городскую магистраль. По его словам, при бесшовном соединении эти дороги органически создадут новую транспортную артерию, которая свяжет крупнейшие вылетные магистрали города.

В числе преимуществ новой магистрали мэр отметил сокращение времени в пути до аэропортов Шереметьево и Домодедово. Соединить СВХ и ЮВХ планируется до конца 2023 года.

