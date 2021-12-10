В столице для развития железнодорожной сети выделили 152 участка

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

С начала текущего года Москва заключила 55 договоров аренды 152 земельных участков с ОАО "Российские железных дороги". На них будут построены инфраструктура для обслуживания современных поездов, остановочные и пересадочные пункты, а также пути скоростного сообщения. Об этом рассказал заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Отмечается, что в столице постепенно развивается железнодорожная инфраструктура, которая создает удобное и быстрое сообщение между отдаленными районами. Московское центральное кольцо и Московские центральные диаметры уже стали частью повседневной жизни горожан. В ближайшее время планируется открыть движение еще на двух направлениях МЦД и развить пересадочную сеть МЦК, отметил Ефимов.

"Город предоставляет в аренду железнодорожной компании землю на срок от одного года до шести лет для размещения новых и реконструкции уже существующих остановочных пунктов, строительства дополнительных главных путей на действующих железнодорожных ветках", – пояснил Ефимов.

Выделенные земельные участки расположены в семи округах столицы. В ЦАО арендовано больше всего участков – 66, в СЗАО – 31, в СВАО и ЮВАО – по 23.

Ранее сообщалось, что к 2030 году пассажиры ж/д транспорта Московской агломерации смогут пользоваться 655 станциями. Сергей Собянин уточнил, что главной транспортной системой города является метро и до 2030 года его протяженность будет удвоена.