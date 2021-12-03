К 2030 году в сеть ж/д транспорта Московской агломерации войдут 655 станций – Собянин

18:56
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
К 2030 году пассажиры ж/д транспорта Московской агломерации смогут пользоваться 655 станциями, сообщил Сергей Собянин на сессии "Города-2030. Прогресс человечества" на "Форуме России: определяя будущее" в рамках Всемирной выставки "Экспо-2020" в Дубае.
Мэр столицы уточнил, что главной транспортной системой города является метро и до 2030 года его протяженность будет удвоена.
"Будет открыто пять железнодорожных диаметров и кольцевая железная дорога", – отметил Собянин.
По его словам, правительство столицы осуществляет крупнейшую в истории программу развития подземки и городской железной дороги. При этом достаточная часть этой программы уже выполнена.
"За последние 10 лет для пассажиров открыто 160 новых станций метро и Московского центрального кольца. Столько в Москве никогда не строилось. Построены два из пяти Московских центральных железнодорожных диаметров", – сообщил градоначальник.
Кроме того, мэр напомнил, что в Москве активно развивается беспилотный транспорт. Так, беспилотные машины наездили в последние два года уже тысячи километров, а со следующего года система будет расширена: будет разрешено не только тестовое, но и коммерческое использование беспилотных такси.
"Думаю, что к 2030 году беспилотное вождение станет повседневным городским стандартом", – заявил Собянин.
Он напомнил и про то, что столица занимает первое место в стране по динамике развития каршеринга: на улицах города функционирует уже больше 30 тысяч авто данной сети.
"Мы не останавливаемся на достигнутом, наша цель – создать одну из лучших транспортных систем мира", – подытожил мэр.
Ранее сообщалось, что в столичном регионе с начала текущего года построено более 400 километров автомобильных дорог. По словам вице-премьера РФ Марата Хуснуллина, на сегодняшний день в городе продолжает создаваться транспортный каркас скоростных автомагистралей, а также расширяется сеть МЦД, а в Подмосковье возводятся новые развязки и путепроводы.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: