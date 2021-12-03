К 2030 году в сеть ж/д транспорта Московской агломерации войдут 655 станций – Собянин

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

К 2030 году пассажиры ж/д транспорта Московской агломерации смогут пользоваться 655 станциями, сообщил Сергей Собянин на сессии "Города-2030. Прогресс человечества" на "Форуме России: определяя будущее" в рамках Всемирной выставки "Экспо-2020" в Дубае.

Мэр столицы уточнил, что главной транспортной системой города является метро и до 2030 года его протяженность будет удвоена.

"Будет открыто пять железнодорожных диаметров и кольцевая железная дорога", – отметил Собянин.

По его словам, правительство столицы осуществляет крупнейшую в истории программу развития подземки и городской железной дороги. При этом достаточная часть этой программы уже выполнена.

"За последние 10 лет для пассажиров открыто 160 новых станций метро и Московского центрального кольца. Столько в Москве никогда не строилось. Построены два из пяти Московских центральных железнодорожных диаметров", – сообщил градоначальник.

Кроме того, мэр напомнил, что в Москве активно развивается беспилотный транспорт. Так, беспилотные машины наездили в последние два года уже тысячи километров, а со следующего года система будет расширена: будет разрешено не только тестовое, но и коммерческое использование беспилотных такси.

"Думаю, что к 2030 году беспилотное вождение станет повседневным городским стандартом", – заявил Собянин.

Он напомнил и про то, что столица занимает первое место в стране по динамике развития каршеринга: на улицах города функционирует уже больше 30 тысяч авто данной сети.

"Мы не останавливаемся на достигнутом, наша цель – создать одну из лучших транспортных систем мира", – подытожил мэр.

Ранее сообщалось, что в столичном регионе с начала текущего года построено более 400 километров автомобильных дорог. По словам вице-премьера РФ Марата Хуснуллина, на сегодняшний день в городе продолжает создаваться транспортный каркас скоростных автомагистралей, а также расширяется сеть МЦД, а в Подмосковье возводятся новые развязки и путепроводы.