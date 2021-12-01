Более 400 км автомобильных дорог построено в Московском регионе с начала года

Фото: Москва 24/Михаил Сипко
В столичном регионе с начала текущего года построено более 400 километров автомобильных дорог, сообщается на сайте правительства РФ.
"В 2021 году в Московском регионе построено более 400 километров автомобильных дорог, завершено строительство ЦКАД – важнейшего проекта страны и особо важного для данного региона", – сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин на заседании Координационного совета по развитию Московского транспортного узла.
Также он уточнил, что в столице продолжает создаваться транспортный каркас скоростных автомагистралей города, а также расширяется сеть железнодорожного МЦК, а в Подмосковье возводятся новые развязки и путепроводы.
"Такое стремительное развитие транспортной системы в целом способствует ускоренному социально-экономическому росту региона", – отметил Хуснуллин.
Уточняется, что одной из главных тем заседания стала стратегия развития транспортного комплекса Московского региона до 2035 года.
Ранее заммэра по вопросам градостроительной политики Андрей Бочкарев сообщил, что с начала 2021 года в Москве было построено почти 73 километра дорог, строительство еще ряда крупных транспортных сооружений планируется завершить до конца года.
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