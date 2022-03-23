Москвичей предупредили о погодном "Армагеддоне" в выходные

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец предупредил, что в предстоящие выходные в Москву придет настоящая зимняя погода.

По словам синоптика, в субботу город начнет накрывать североатлантический циклон, сопровождаемый дождями. Однако в столице будет еще +7…+9 градусов.

"В воскресенье будет настоящий Армагеддон. Ожидается прохождение холодного атмосферного фронта, он будет сопровождаться интенсивными скоротечными зарядами снега, метелью с ухудшением видимости, сильным ветром. В порывах ветер будет достигать как минимум 20–23 метров в секунду. Где-то дерево может упасть, где-то рекламный щит грохнуться", – рассказал Тишковец в эфире радиостанции "Говорит Москва".

Помимо этого, в воскресенье прогнозируется гололедица. В целом погода начнет улучшаться в первых числах апреля, заключил метеоролог.

Ранее Евгений Тишковец предупреждал, что в конце марта в столицу вернутся холода. По словам синоптика, похолодание продлится примерно семь дней.

