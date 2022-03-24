Путин обсудил с членами Совбеза РФ экономическую ситуацию в стране

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Владимир Путин провел оперативное совещание с членами Совета безопасности РФ, в ходе которого затрагивались вопросы нынешней макроэкономической ситуации в России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

Представитель Кремля уточнил, что на встрече присутствовали глава кабмина Михаил Мишустин, спикеры палат Федерального собрания Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, замглавы Совбеза Дмитрий Медведев, а также главы МВД, МИД и Минобороны, директора ФСБ, СВР и другие.

"Участники совещания обменялись мнениями по текущей макроэкономической ситуации в стране", – сказал Песков.

Накануне Путин в ходе совещания с членами правительства отметил снижение ажиотажного спроса на продукты питания в России. По его словам, такая ситуация была обусловлена общемировыми тенденциями, наблюдаемыми с конца 2021 года, а также текущим положением дел в стране.

Экономическая ситуация осложнилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

После этого Евросоюз, США и другие страны ввели против России целый ряд санкций. Они затронули российских чиновников и бизнесменов, а также ряд отраслей экономики – от энергетики до банковского сектора.

