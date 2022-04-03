Снежный покров в Москве превысил норму в два раза

Фото: Агентство "Москва"/Пелагия Тихонова

Снежный покров в Москве вырос на 21 сантиметр, превысив норму в два раза, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

По словам синоптика, высота сугробов в столице еще накануне составляла 10 сантиметров. Сейчас она увеличилась до 31 сантиметра.

"То есть, снежный покров вырос на 21 сантиметр. Это, конечно, не рекорд снежного покрова для третьего апреля, поскольку рекорд у нас 55 сантиметров – 1895 год. Но в любом случае, это в два раза выше положенной нормы в 15 сантиметров", – сказал Тишковец.

Он также подчеркнул, что нынешние показатели считаются нормой для 22 февраля.

Ранее сообщалось, что за сутки в Москве выпало 45% месячной нормы осадков. Снегопад, по прогнозам синоптиков, продолжится и в воскресенье. Температура воздуха в Москве 3 апреля составит +2...0 градусов, в Подмосковье – +3...-2 градуса.

В субботу, 2 апреля, из-за снегопада городские службы Москвы перешли на усиленный режим работы. К вечеру в столице прирост свежевыпавшего снега составил 10 сантиметров.

На дорогах задействовали порядка 10 тысяч единиц уборочной техники. Особое внимание уделяется объектам жизнеобеспечения города, для устранения возможных неполадок подготовлено 1,5 тысячи аварийных бригад.