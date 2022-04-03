Москвичам рассказали о погоде в воскресенье

Фото: Москва 24/Наталья Гарнелис
В воскресенье, 3 апреля, в столичном регионе ожидается небольшой снег. Об этом сообщает портал "Метеоновости".
Температура воздуха в Москве составит +2...0 градусов, в Подмосковье – +3...-2 градуса. Ветер подует северо-восточного направления с порывами до 10 метров в секунду.
"Предстоящим днем погода в Москве и Подмосковье начнет налаживаться. Центр активного циклона уйдет на северо-восток, а вместе с ним и зона осадков. В облаках появятся просветы. <...> Атмосферное давление в середине дня составит 735 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха – около 75%", – говорится в сообщении.
В субботу, 2 апреля, городские службы Москвы перешли на усиленный режим работы из-за снегопада. К вечеру в столице прирост свежевыпавшего снега составил 10 сантиметров.
На дорогах задействовали порядка 10 тысяч единиц уборочной техники. Особое внимание уделяется объектам жизнеобеспечения города, для устранения возможных неполадок подготовлено 1,5 тысячи аварийных бригад.
Ранее в Московском регионе продлили желтый уровень погодной опасности из-за ветра. Предупреждение действует до 21:00 воскресенья.
Последствия снегопада в Москве ликвидируют 10 тысяч единиц техники
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