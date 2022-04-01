Синоптик заявил о приходе "супервесны" в ряд регионов РФ

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Аномально высокая температура воздуха прогнозируется в Приволжском, Южном и Уральском федеральных округах в выходные. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя Гидрометцентра РФ Романа Вильфанда.

Он рассказал, что температура воздуха днем в Саратовской области будет +18…+21 градус, что на 10–18 градусов выше нормы.

"В Ульяновской, Оренбургской, Пензенской областях температура будет на 7–11 градусов выше нормы – днем будет 12–18 градусов тепла", – добавил Вильфанд.

По его словам, в выходные дни в ЮФО температура будет на 8–13 градусов выше нормы. В частности, в Ставрополье столбики термометров достигнут 22–30 градусов тепла.

С воскресенья теплая погода установится и на юге УФО. В Курганской, Челябинской, Тюменской областях температура составит 14–15 градусов тепла, что на 8–10 градусов выше нормы.

Ранее сообщалось, что в Москве сохранятся снег, гололед и порывистый ветер до субботы, 2 апреля. Автомобилистам в сложных погодных условиях рекомендовали снизить скорость движения, а также соблюдать дистанцию с другими автомобилями.

