Москвичей предупредили о гололедице и снегопаде до субботы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Снег, гололед и порывистый ветер сохранятся в Москве до субботы, 2 апреля, сообщили в столичном МЧС.
"По прогнозам синоптиков Росгидромет, с 21:00 1 апреля с сохранением до конца суток 2 апреля по Москве ожидаются снег, мокрый снег, местами сильный, налипание мокрого снега, местами гололед", – указано в обращении ведомства.
Автомобилистам в сложных погодных условиях рекомендовали снизить скорость движения, а также соблюдать дистанцию с другими автомобилями. Следует воздержаться от резких маневров и парковать личный транспорт вдали от деревьев.
Пешеходам напомнили, что в связи с усилением ветра безопаснее обходить рекламные щиты и шаткие конструкции. Не следует укрываться от непогоды под деревьями.
Накануне столичный департамент транспорта призвал водителей временно отказаться от замены зимней резины на летнюю. В ведомстве предупредили, что из-за сложных погодных условий повышается риск столкновений на дороге.
Согласно прогнозу, в пятницу, 1 апреля, в столичном регионе установится облачная погода, временами пройдет снег. Температура воздуха в Москве составит +1...+3 градуса, в Подмосковье – +3...-2 градуса.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд пообещал теплый апрель для большей половины РФ. Речь идет о Приволжье, востоке Южного федерального округа, центре и юге Урала, а также Западной Сибири и Красноярском крае и других городах России.
Вильфанд также рассказал, что большое количество осадков ожидается в начале апреля в Центральном, Приволжском и Уральском федеральных округах.
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