Москвичей предупредили о гололедице и снегопаде до субботы

Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

общество

12:56

Главная / Новости /

Москвичей предупредили о гололедице и снегопаде до субботы

Первоапрельская шутка зимы: Москву накроет снежный апокалипсис
обществопогода

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Снег, гололед и порывистый ветер сохранятся в Москве до субботы, 2 апреля, сообщили в столичном МЧС.

"По прогнозам синоптиков Росгидромет, с 21:00 1 апреля с сохранением до конца суток 2 апреля по Москве ожидаются снег, мокрый снег, местами сильный, налипание мокрого снега, местами гололед", – указано в обращении ведомства.

Автомобилистам в сложных погодных условиях рекомендовали снизить скорость движения, а также соблюдать дистанцию с другими автомобилями. Следует воздержаться от резких маневров и парковать личный транспорт вдали от деревьев.

Пешеходам напомнили, что в связи с усилением ветра безопаснее обходить рекламные щиты и шаткие конструкции. Не следует укрываться от непогоды под деревьями.

Накануне столичный департамент транспорта призвал водителей временно отказаться от замены зимней резины на летнюю. В ведомстве предупредили, что из-за сложных погодных условий повышается риск столкновений на дороге.

Согласно прогнозу, в пятницу, 1 апреля, в столичном регионе установится облачная погода, временами пройдет снег. Температура воздуха в Москве составит +1...+3 градуса, в Подмосковье – +3...-2 градуса.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд пообещал теплый апрель для большей половины РФ. Речь идет о Приволжье, востоке Южного федерального округа, центре и юге Урала, а также Западной Сибири и Красноярском крае и других городах России.

Вильфанд также рассказал, что большое количество осадков ожидается в начале апреля в Центральном, Приволжском и Уральском федеральных округах.

Циклон "Катарина" принесет в Москву аномальные снегопады и ледяные дожди

Читайте также

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать