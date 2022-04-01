Москвичам рассказали о погоде 1 апреля

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В пятницу, 1 апреля, в столичном регионе ожидается облачная погода, временами пройдет снег. Об этом сообщает портал "Метеоновости".

Температура воздуха в Москве составит +1...+3 градуса, в Подмосковье – +3...-2 градуса. Ветер будет северо-восточного направления с порывами до 10 метров в секунду.

"Атмосферное давление в середине дня составит 745 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха – около 60%", – говорится в сообщении.

В субботу и воскресенье, 2 и 3 апреля, в Москве ожидается аномальное количество осадков из-за средиземноморского циклона "Катарина". Об этом ранее рассказал ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

По словам метеоролога, на юге и юго-востоке Подмосковья ожидаются ледяные дожди с коркой льда 5–10 миллиметров вечером в субботу и в ночь на воскресенье. Из-за этого лед сформируется на дорогах и тротуарах.

При этом на большей части территории страны в начале апреля прогнозируется температура выше нормы. Об этом ранее рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

Так, теплый апрель ожидается, по словам метеоролога, в Приволжье, на востоке Южного федерального округа, в центре и на юге Урала, в Западной Сибири и Красноярском крае, на юго-востоке Якутии, в Забайкалье, Амурской области и Хабаровском крае.