В Московском регионе продлен желтый уровень погодной опасности из-за снега и ветра

Фото: Москва 24/Лидия Широнина
В Москве и области из-за снега, ветра и гололедицы продлен желтый уровень погодной опасности. Об этом свидетельствуют данные прогностической карты на сайте Гидрометцентра.
Предупреждение о мокром снеге и гололедице действует до 9:00 воскресенья, 3 апреля. О ветре с порывами до 15 метров в секунду – до 21:00 того же дня.
В субботу, 2 апреля, в столичном регионе ожидается облачная погода. Температура воздуха в Москве составит +1...-1 градус, в Подмосковье – +3...-2 градуса. Ожидается налипание снега на проводах и деревьях, а на дорогах снежный накат, предупредили синоптики.
Кроме того, в выходные в Москве ожидается сильный туман. Автомобилистам в сложных погодных условиях рекомендовали снижать скорость движения, а также соблюдать дистанцию с другими автомобилями.
Пешеходам напомнили, что в связи с усилением ветра безопаснее обходить рекламные щиты и шаткие конструкции. Помимо этого, не следует укрываться от непогоды под деревьями.
Москвичам рассказали, когда прекратится мокрый снег
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