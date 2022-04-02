10 сантиметров снега выпало в Москве в субботу

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

В субботу с начала снегопада в Москве выпало 10 сантиметров осадков. Об этом в своем телеграм-канале сообщает пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства.

"С начала снегопада средний прирост свежевыпавшего снега составил 10 см. Снегопад продолжится всю ночь и днем в воскресенье – прирост снега в отдельных районах города может составить еще до 13 сантиметров", – приводятся в публикации слова заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова.

По его словам, в настоящее время городские службы работают в усиленном режиме, на дорогах задействовано порядка 10 тысяч единиц уборочной техники. Особое внимание уделяется объектам жизнеобеспечения города, для устранения возможных неполадок подготовлено 1,5 тысячи аварийных бригад.

В связи с непогодой, москвичей призвали строго соблюдать правила дорожного движения, а по возможности и вовсе пересесть на общественный транспорт.

Ранее в Москве и области из-за снега, ветра и гололедицы продлили желтый уровень погодной опасности. Предупреждение о снеге и гололедице будет действовать до 9:00 воскресенья, а о ветре с порывами до 15 метров в секунду – до 21:00 того же дня. Температура воздуха в городе колеблется от -1 до +1 градуса, возможно налипание снега на проводах и деревьях, а на дорогах снежный накат.

