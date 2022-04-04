10:29
Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская
В Москве ситуация с коронавирусом остается достаточно благополучной, сообщил Сергей Собянин в своем блоге.
"Врачи рекомендуют не отказываться от вакцинации", – при этом подчеркнул мэр.
Он напомнил, что ранее столичные власти продлили на три месяца программу стимулирования вакцинации от коронавирусной инфекции. Так, москвичи старше 65 лет, которые сделают прививку до 30 июня, получат подарочные наборы "С заботой о здоровье" или компенсацию в размере 10 тысяч рублей. В этой программе уже приняли участие более 785 тысяч горожан.
"Материальная помощь точно не будет лишней", – добавил Собянин.
В наборе содержатся пульсоксиметр, измеритель артериального давления, таблетница на семь дней, витамины, косметические средства, медицинские маски и другие вещи, необходимые для поддержания здоровья. Чтобы заменить подарок денежным вознаграждением, нужно подать соответствующее заявление в любом городском центре социального обслуживания.
Ранее начальник лаборатории особо опасных инфекций центра ФИЦ фундаментальной трансляционной медицины, профессор вирусологии Александр Чепурнов рассказал, что новая волна коронавируса в России может начаться через месяц. По его словам, это произойдет из-за распространения "Стелс-Омикрона", который стал причиной роста заболеваемости в других странах.
Вирусолог выразил мнение, что новый подъем заболеваемости неизбежен, поскольку со "Стелс-Омикроном" не смог справиться даже Китай, вводя строгие противоэпидемические меры.
Собянин назвал ситуацию с коронавирусом в столице достаточно благополучной
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