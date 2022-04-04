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В Росгидромете рассказали о самом теплом дне на неделе в Москве

Большой плюс: в Росгидромете рассказали о самом теплом дне на неделе в Москве
обществопогодаэксклюзив

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков рассказал Москве 24, что самым теплым днем в столице станет пятница, 8 апреля. Синоптик не исключает, что суббота и воскресенье тоже смогут порадовать москвичей по-настоящему весенним теплом.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал, что после снегопада, который принес в Москву циклон "Катарина", снежный покров в столице увеличился до 31 сантиметра. Такие показатели соответствуют 22 февраля, отметил специалист.

По словам Цыганкова, сейчас циклон "Катарина", который поспособствовал значительному приросту снега в столице, ушел на восток. Следующий дойдет до Москвы в течение недели. Он принесет в город теплую погоду, говорит синоптик.

В начале недели в столице ожидается небольшая плюсовая температура, продолжает эксперт. Днем во вторник, 5 апреля, прогнозируются облачная погода с небольшими осадками в виде дождя со снегом. Температура воздуха составит +5…+7 градусов, уточнил метеоролог. В среду, 6 апреля, будет облачно, ожидаются небольшие осадки в виде дождя со снегом. Ветер будет порывистый до 17 метров в секунду. Температура воздуха составит +4...+6 градусов.

Настоящее тепло, которое принесет циклон в столицу, москвичи ощутят с 7 апреля, говорит Цыганков. Днем в четверг температура воздуха поднимется до +6...+11 градусов. В последующие дни потеплеет еще сильнее, добавляет специалист.

В пятницу, 8-го числа, ночью будет +2…+7, днем ожидается +9…+14. То есть сутки 8 апреля станут самыми теплыми на неделе. В субботу, пока предварительно, ждем +1...+6 ночью и +7…+12 – днем, переменную облачность. Поэтому тоже вполне возможно, что суббота будет на уровне пятницы. В воскресенье ночью чуть попрохладнее, а днем будет +7…+12. Пока, по прогнозу, 8 апреля самое теплое, но 9-е и 10-е числа могут быть очень близки к самым теплым.
Анатолий Цыганков
заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета

Если в начале недели высота снежного покрова в столице будет уменьшаться на 1–3 сантиметра в день, то с четверга, по прогнозам Цыганкова, снег начнет таять еще интенсивнее. В результате к концу недели высота снежного покрова уменьшится примерно на 23 сантиметра, говорит метеоролог. Однако потопа в Московском регионе не будет, подчеркнул синоптик.

"В воскресенье, наверное, 8 сантиметров снега останется. Но потопа не будет. После предыдущего снега, который таял, уже все стекло. Сейчас прирост будет не очень большой и ему есть куда уходить. У нас водоемы не переполнены", – успокоил синоптик.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что к началу второй декады апреля в столице должны растаять сугробы. По его словам, в этом году период снеготаяния в городе окажется длительнее, чем рассчитывалось. При этом специалист указал, что в лесах Подмосковья снег продолжит лежать еще дольше.

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