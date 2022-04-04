Синоптик сообщил, что сугробы в Москве должны растаять к 20 апреля

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Сугробы в Москве должны растаять к началу второй декады апреля. Об этом со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда передает ТАСС.
"Период снеготаяния, конечно, будет длительнее, чем рассчитывалось. Но в начале второй декады снег должен сойти", – отметил синоптик.
Он добавил, что в подмосковных лесах снег будет лежать дольше.
Между тем в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства сообщается, что городские службы продолжают ликвидировать последствия сильного снегопада. По прогнозам синоптиков, 4 апреля в Москве будет солнечно, без осадков. Воздух прогреется до +3 градусов.
"Повсеместно организованы работы по очистке от снега дворовых территорий, парковочных мест, погрузке и вывозу снега с зачисткой лотковой зоны. В течение всего светового дня проводится очистка скатных кровель и выступающих элементов фасадов зданий", – отметили в пресс-службе.
В комплексе городского хозяйства Москвы добавили, что места проведения работ огорожены. Москвичей призывают быть внимательными и не заходить за ограничительные ленты.
О скоплении снежных масс и сосульках на фасаде, козырьке или кровле здания жители столицы могут сообщить в управляющую компанию, узнав ее контакты на портале "Дома Москвы", на портале "Наш город" или обратившись в Единый диспетчерский центр по номеру +7 (495) 539-53-53.
Ранее Роман Вильфанд сообщал, что с 6 апреля в Москве начнется постепенное потепление. Температурный фон будет находиться в диапазоне от +6 до +12 градусов. Потепление будет сопровождаться небольшими осадками в виде мокрого снега и дождя.
В свою очередь, ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец отмечал, что снежный покров в Москве вырос на 21 сантиметр, превысив норму в два раза. По его словам, высота сугробов в столице еще в субботу составляла 10 сантиметров, а в воскресенье увеличилась до 31 сантиметра.
Снежный покров в Москве вырос на 20 сантиметров
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