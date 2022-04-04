Синоптик пообещал москвичам постепенное потепление с 6 апреля

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

С 6 апреля в Москве начнется постепенное потепление, температурный фон будет находиться в диапазоне от +6 до +12 градусов, рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

"Постепенно температура в Москве будет повышаться. В среду будет подходить к границам России циклон с северо-запада и Москва окажется на восточной периферии циклона, а это значит, что будут поступать теплые воздушные массы", – приводит слова синоптика ТАСС.

Он отметил, что потепление будет сдержанным и умеренным. В четверг, 7 апреля, ожидается +6...+11 градусов, в пятницу – +9...+12 градусов. Вильфанд добавил, что потепление будет сопровождаться небольшими осадками в виде мокрого снега и дождя.

Накануне снежный покров в Москве вырос на 21 сантиметр, превысив норму в два раза. Об этом ранее рассказал ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. По его словам, высота сугробов в столице еще в субботу составляла 10 сантиметров, а уже в воскресенье она увеличилась до 31 сантиметра.

2 апреля из-за снегопада городские службы Москвы перешли на усиленный режим работы. На дорогах задействовали порядка 10 тысяч единиц уборочной техники. Особое внимание уделяется объектам жизнеобеспечения города, для устранения возможных неполадок подготовлено 1,5 тысячи аварийных бригад.