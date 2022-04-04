Москвичам рассказали о погоде в понедельник

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В понедельник, 4 апреля, в Москве ожидается облачная погода без осадков, местами гололедица. Об этом сообщает пресс-служба Гидрометцентра РФ.

Температура воздуха составит +3…+5 градусов днем и до -4 градусов – ночью. В области ожидается 0…+5 градусов днем, до -7 градусов – в ночные часы.



Северо-западный и западный ветер будет дуть со скоростью 5–10 метров в секунду. Атмосферное давление установится на уровне 741 миллиметра ртутного столба.

В Москве и области введен желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы. Предупреждение будет действовать до 12:00 5 апреля.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд рассказал, что с 6 апреля в Москве начнется постепенное потепление, температурный фон будет находиться в диапазоне от +6 до +12 градусов. Он отметил, что потепление будет сдержанным и умеренным. В четверг, 7 апреля, ожидается +6...+11 градусов, в пятницу – +9...+12 градусов.