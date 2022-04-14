Очередной циклон испортит погоду в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Теплый циклон, пришедший в столицу накануне, останется и в ближайшую ночь, однако начиная с пятницы, 15 апреля, погода вновь начнет портиться, сообщает портал "Метеоновости".
"Уже в дневные часы очередной циклонический вихрь прорвет блокаду антициклона и с юга Скандинавского полуострова приблизится к столице Республики Беларусь – Минску. Ближе к вечеру он проявит себя небольшим дождем и на московской земле", – говорится в сообщении.
В столице температура воздуха успеет прогреться до максимальной – +12...+14 градусов, в Подмосковье – до +10...+15.
В субботу, 16 апреля, в Москве будет облачно и с осадками. Дождь будет переходить в мокрый снег. Отметки термометра в течение дня могут показать +4...+6 градусов, в ночное время – +3...+5. В Подмосковье ночью ожидается 0...+5, днем – +3...+8 градусов. Атмосферное давление опустится.
В воскресенье, 17 апреля, погода останется холодной и пасмурной, также в столице по-прежнему сохранятся осадки. Утром в Москве прогнозируется 0...+2 градуса, по области – -1... +4, в дневное время максимальная температура при северо-восточном ветре будет +4...+6 градусов.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что потепление в столицу придет только с 20 апреля. По словам синоптика, к этому времени снег должен окончательно растаять на всех открытых участках Москвы и области.
"Атмосфера": москвичам рассказали о погоде 14 апреля
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