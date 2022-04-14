Синоптик рассказал, когда в столицу придет потепление

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С 20 апреля в столичном регионе прогнозируется потепление до +15 градусов, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По словам синоптика, к этому времени снег должен окончательно растаять на всех открытых участках Москвы и области.

"По предварительным расчетам, на стыке конца второй и начала третьей декады будет повышение температуры. <...> Облачность останется, но ее станет меньше, как и осадков", – приводит слова метеоролога ТАСС.

В предстоящие выходные в Московском регионе ожидается погода, напоминающая осень. По словам Вильфанда, в субботу и воскресенье, 16 и 17 апреля, ночные температуры составят +4...+6 градусов, дневные – +6...+8 градусов.

В ночь на четверг и пятницу, предупредил синоптик, местами возможны заморозки. Днем ожидается облачная погода с небольшими осадками, воздух прогреется до +10...+13 градусов.

Вильфанд также рассказал, что в ближайшие дни в нескольких регионах России ожидается неблагоприятная погода. Так, в Архангельской, Пензенской, Волгоградской, Ростовской областях и в Крыму прогнозируются сильные осадки в виде дождя и снега, грозы и ветер с порывами до 25 метров в секунду.

В Калмыкии 15 и 16 апреля прогнозируются усиление пожарной опасности и пыльные бури. В населенных пунктах Ивановской, Московской и Новгородской областях ожидается достижение опасной отметки уровня воды. Возможны подтопления.

