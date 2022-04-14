Синоптик предупредил о неблагоприятной погоде в ряде регионов РФ

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В нескольких регионах России в ближайшие дни ожидается неблагоприятная погода, рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Так, по словам метеоролога, в Архангельской, Пензенской, Волгоградской, Ростовской областях и в Крыму прогнозируются сильные осадки.
"Где ожидаются неблагоприятные явления, так это в Архангельской области, где будет снег, в Пензенской, где ожидается сильный дождь и гроза. В Крыму также будут сильные осадки, ветер до 20 метров в секунду", – приводит его слова ТАСС.
В Ростовской и Волгоградской областях также ожидаются грозы и ветер с порывами до 25 метров в секунду. В Калмыкии 15 и 16 апреля прогнозируются усиление пожарной опасности и пыльные бури.
В населенных пунктах Ивановской, Московской и Новгородской области ожидается достижение опасной отметки уровня воды. Возможны подтопления, добавил научный руководитель Гидрометцентра.
Ранее Вильфанд сообщил, что в предстоящие выходные в столичном регионе ожидается погода, напоминающая осень. По прогнозам синоптика, в город придет похолодание. В субботу и воскресенье ночные температуры составят +4...+6 градусов, дневные – +6...+8 градусов.
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