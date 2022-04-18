Москвичам рассказали о погоде в понедельник

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В понедельник москвичей ожидает облачная погода с прояснениями, местами небольшой дождь. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

Днем столбики термометров поднимутся до 9–11 градусов. Ночью ожидается до 2 градусов тепла. Ветер будет северо-восточный, с порывами от 5 до 10 метров в секунду. Атмосферное давление в столичном регионе составит 752 миллиметра ртутного столба.

В Подмосковье также ожидается потепление до 11 градусов. При этом ночью похолодает до -1 градуса.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд пообещал улучшение погоды в Москве с 19 апреля. По словам синоптика, всю рабочую неделю будет преимущественно без осадков. В эти дни температура воздуха в столице днем будет в диапазоне от 13 до 16 градусов.