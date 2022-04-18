Москвичам рассказали о погоде в понедельник

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В понедельник москвичей ожидает облачная погода с прояснениями, местами небольшой дождь. Об этом сообщает Гидрометцентр России.
Днем столбики термометров поднимутся до 9–11 градусов. Ночью ожидается до 2 градусов тепла. Ветер будет северо-восточный, с порывами от 5 до 10 метров в секунду. Атмосферное давление в столичном регионе составит 752 миллиметра ртутного столба.
В Подмосковье также ожидается потепление до 11 градусов. При этом ночью похолодает до -1 градуса.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд пообещал улучшение погоды в Москве с 19 апреля. По словам синоптика, всю рабочую неделю будет преимущественно без осадков. В эти дни температура воздуха в столице днем будет в диапазоне от 13 до 16 градусов.
В столичном регионе похолодало из-за циклона
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