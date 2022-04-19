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Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев прокомментировал попытки расширения НАТО у границ РФ. Об этом он сообщил на заседании президиума Совета по науке и образованию.

"И это уже сегодня не фигура речи, это не набор стандартных угроз. Мы должны быть готовы к тем агрессивным действиям, которые могут случиться", – отметил Медведев, слова которого приводит ТАСС.

В связи с этим, по словам политика, необходимо наращивать систему, которая позволяет оснащать страну самыми современными вооружениями.

"А для этого требуется надежная, высокотехнологичная, мощная техника – и военного, и двойного назначения", – заключил он.

Ранее Медведев заявил, что в случае вступления Швеции и Финляндии в НАТО России придется укрепить свои границы. По его словам, страны "со звериной серьезностью" обсуждают возможность вступления в Альянс. Кроме того, как подчеркнул Медведев, НАТО готов принять их в самые сжатые сроки.