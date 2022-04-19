19 апреля стало самым теплым днем в Москве с начала года

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Вторник, 19 апреля, стал самым теплым днем в Москве с начала года. Об этом сообщается на портале "Метеовести".

Метеостанция на ВДНХ около 16:00 зафиксировала температуру воздуха на уровне +14,1 градуса. До этого лидером по данному показателю было 8 апреля, когда столбики термометров достигли +13,4 градуса.

"Точное значение температурного максимума сегодняшнего дня станет известно после 21:00, когда будут сняты показания с максимальных термометров", – говорится в сообщении.

При этом синоптики отметили, что в среду ожидается +14…+16 градусов.

Ранее ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова сообщила, что в воскресенье, 24 апреля, в Москве не ожидается резкого всплеска тепла. Она рассказала, что на Пасху установится облачная погода с прояснениями. По ее словам, ночью температура воздуха прогреется до +3…+8 градусов и до +9…+12 градусов – днем.

