В Госдуме предложили дополнить уроки ОБЖ темами о деструктивном контенте в соцсетях

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Депутат Госдумы Султан Хамзаев направил письмо министру просвещения РФ Сергею Кравцову с предложением дополнить уроки ОБЖ темами о деструктивном контенте в соцсетях.

"Крайне важно, чтобы мы модернизировали предмет ОБЖ так, чтобы там были затронуты ключевые современные угрозы, в числе которых – профилактика алкоголизма, табака, наркомании и противодействие деструктивным сообществам в социальных сетях", – заявил политик.

Хамзаев выразил уверенность, что инициативу поддержат родители, передает РИА Новости.

Ранее член Общественной палаты РФ, директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина заявила, что школьников нужно поощрять за распространение в интернете полезного контента.

Директор по интегрированным коммуникациям Института развития интернета Александр Ляпин отметил, что в интернете существует дефицит позитивного и полезного контента для детей. Он добавил, что креативным командам необходимо помогать в создании таких материалов.

