Москвичка выставила объявление об аренде собаки

Москвичка открыла бизнес "анти-питомец". Она сдает в аренду собаку за 2,5 тысячи рублей, которая отобьет желание заводить домашнее животное.

Ками породы сиба-ину воет, грызет любимые вещи, оставит детей без игрушек, приставок, комиксов и гаджетов. На улицу заранее она тоже не просится, так что придется убирать в квартире. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

