В Совфеде поддержали идею собирать у школьников РФ телефоны у входа в класс

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров заявил, что рекомендации Минпросвещения собирать у учеников телефоны перед входом в класс являются правильными.

"Абсолютно правильное решение. Все знают, что смартфоны отвлекают школьников от уроков и мешают проведению занятий с учениками", – написал Джабаров в своем телеграм-канале.

Сенатор также поддержал инициативу проводить в школах уроки исторического просвещения с первого класса.

Ранее глава Минпросвещения Сергей Кравцов заявил, что школьникам рекомендуется сдавать гаджеты перед входом в школу или класс. По его словам, в рамках проекта "Школа министерства просвещения" ведомством созданы рекомендации по организации учебного процесса, учебникам, интернет-ресурсам. Также рекомендации касаются организации школьных кружков, театров или секций.

Глава Минпросвещения отметил, что в проекте собран практически весь лучший опыт, который есть у школ. В мае данные рекомендации будут направлены во все российские регионы.

