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Культура

17:58

Подлинник Врубеля выставили на продажу в Сети

культура

Фото: скриншот страницы vk.com

В одной из соцсетей появилось объявление о продаже подлинной картины Михаила Врубеля "Натурщик в костюме XVII века". Об этом сообщает "Газета.ру".

Анонимный продавец из Москвы выставил полотно за 60 миллионов рублей.

"Продаю картину, Врубель, 1883 год, акварель, имеется экспертиза, картина музейного значения. Возможен законный вывоз за границу. Размер 33х22 сантиметра", – говорится в объявлении.

В ноябре прошлого года в Новой Третьяковке на Крымском Валу состоялась экскурсия по выставке Михаила Врубеля. В экспозиции представили более 300 произведений из российских и зарубежных музеев, в том числе 50 живописных работ, около 200 листов графики, майолики, скульптуры.

Экскурсия по выставке Михаила Врубеля прошла в Новой Третьяковке на Крымском Валу

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