100 млрд рублей штрафов собрали в России с помощью дорожных камер

Фото: Москва 24/Роман Балаев

В прошлом году Госавтоинспекция собрала 100 миллиардов рублей штрафов с помощью дорожных камер. Об этом сообщает "Коммерсант".

В общей сложности вынесли более 160 миллионов постановлений. При этом около 41 миллиарда рублей штрафов приходится на Московскую область. Однако из общего объема выписанных штрафов оплачена лишь половина.

Координатор движения "Синие ведерки" Петр Шкуматов рассказал, что количество штрафов выросло не из-за увеличения числа нарушений, а из-за современных алгоритмов. По его словам, благодаря новым технологиям удается выявить больше совершаемых нарушений.

Ранее член комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Андрей Колесник рассказал, что после признания электросамокатов транспортным средством необходимо разработать систему штрафов для их водителей. По словам парламентария, важно предусмотреть соответствующий закон, а также систему подзаконных актов.

