В Госдуме предложили разработать штрафы для водителей электросамокатов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
После признания электросамокатов транспортным средством необходимо разработать систему штрафов для их водителей. Об этом в беседе с "Газетой.ру" заявил член комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Андрей Колесник.
"Раньше штрафовали и пешеходов, сейчас штрафуют только автомобилистов. Но не может же быть дорога в одну сторону. Все несут ответственность за безопасность дорожного движения: и те, кто находится на транспортном средстве, и пешеходы", – сказал он.
По словам парламентария, важно предусмотреть соответствующий закон, а также систему подзаконных актов. Сделано это должно быть в максимально короткие сроки, однако без ущерба качеству принимаемых норм, заключил депутат.
30 марта Верховный суд России признал электросамокаты транспортным средством. Судебная инстанция отказала в удовлетворении иска по делу, в рамках которого истец оспаривал положение ПДД, позволяющее отнести электросамокаты к категории транспортных средств. Таким образом, данное положение было признано законным.
Эксперты оценили решение Верховного суда признать электросамокат транспортным средством
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