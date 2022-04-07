Собянин: в Москве в настоящее время открыты более 300 тыс вакансий

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Москва готова предложить свыше 300 тысяч вакансий сотрудникам компаний, приостановивших свою деятельность из-за западных санкций, сообщил Сергей Собянин во время посещения инновационно-образовательного комплекса "Техноград" на ВДНХ.

Мэр напомнил, что в городе около 200 тысяч работающих оказались в зоне риска из-за того, что ряд компаний заявил о приостановке деятельности.

"И есть большая вероятность, что, скорее всего, эти предприятия в ближайшее время не возобновят свою работу. Тем не менее в Москве в настоящее время больше 300 тысяч вакансий. Большая часть работающих на этих предприятиях, которые находятся в зоне риска, востребована предприятиями города. Это и торговля, и ЖКХ, и транспорт, ИТ, специалисты в области консалтинга, страховой деятельности, финансовой деятельности", – сказал Собянин.

При этом градоначальник отметил, что некоторым нужно повысить квалификацию и для этих целей в "Технограде" открыли специальную горячую линию.

"Здесь организована горячая линия, по которой каждый может обратиться, выбрать свой формат, профиль, онлайн-обучение, офлайн-обучение, провести консультации и найти соответствующую для своих навыков работу", – пояснил мэр.

Собянин подчеркнул, что в "Технограде" работают не просто профессиональные преподаватели, а представители компаний, которые под свой формат, под свою специализацию донастраивают систему обучения. Также представители компаний приглашают к себе на работу всех желающих, которые прошли обучение.

Ранее эксперты назвали профессии, которые будут востребованы в России в ближайшее время. Так, ожидается, что в следующие два-три года сохранится высокий спрос на специалистов в сфере IТ. Молодежи также следует обратить внимание на медицину, фармакологию и фитнес-индустрию, а взрослым – на сферу образования и воспитания.

Также специальности, которые станут востребованы в ближайшее десятилетие, будут ориентированы на внедрение новых технологий и растущий спрос на новые продукты и услуги в "зеленой" экономике, экономике данных и ИИ.

