Свыше 66 тыс москвичей воспользовались сервисом "Социальный навигатор" с начала года

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Более 66 тысяч человек воспользовались онлайн-сервисом "Социальный навигатор" за первые два месяца текущего года, а с момента начала работы сервиса – более 1,32 миллиона пользователей. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

В сервисе появились две новые категории услуг – "Школа родственного ухода" и "Реабилитационно-образовательные услуги", рассказал заместитель руководителя городского департамента труда и социальной защиты Никита Соломин.

"Например, для нуждающихся в долгосрочном уходе проводятся специальные консультации и образовательные вебинары", – сообщил Собянин.

Так, в "Школе родственного ухода" представлено 177 организаций, в которых можно получить консультации по вопросам ухода за тяжелобольными родственниками, а в категории "Реабилитационно-образовательные услуги" можно узнать о реабилитационно-образовательных центрах, где юные москвичи с особенностями здоровья получают полноценное школьное образование, укрепляют свое здоровье, занимаются спортом и творчеством.

Соломин добавил, что москвичи также могут пройти специальное онлайн-обучение на базе столичного Института дополнительного профессионального образования. Там их научат ухаживать за близкими родственниками.

В онлайн-сервисе "Социальный навигатор" представлены 233 услуги. Там есть информация о трудоустройстве, реабилитации, профориентации, организации досуга. Воспользоваться сервисом могут люди с инвалидностью, пенсионеры, семьи с детьми, приемные родители. Найти ближайшие к дому центры можно с помощью карты. Всего на ней расположены более 900 адресов.

Депутат Мосгордумы Людмила Стебенкова ранее отмечала, что сервис "Социальный навигатор" оказывает помощь нуждающимся москвичам. По ее словам, за время его работы он показал свою эффективность при поиске социальных услуг и стал удачной площадкой для расширения деятельности некоммерческих организаций (НКО).

"Социальный навигатор" запустили летом 2019 года как интерактивный сервис поиска социальных услуг в столице. Ежемесячно им пользуются около 60 тысяч человек.