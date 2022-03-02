Москвичам рассказали о работе платформы "Электронный дом"

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денисов Максим
Цифровая платформа "Электронный дом" является для жителей столицы единым окном по вопросам управления и содержания многоквартирного дома. За прошлый год с помощью платформы москвичи организовали свыше 350 общих собраний собственников и 2 тысяч опросов, рассказала заммэра Наталья Сергунина.
"Недавно в "Электронном доме" появился новый раздел – карта подключенных домов. Здесь можно найти свой адрес, посмотреть, кто из соседей уже зарегистрирован, узнать о проводимых опросах", – приводятся слова Сергуниной на портале мэра и правительства Москвы.
Она отметила, что в этом году цифровую платформу ожидает ряд обновлений. В частности, усовершенствуют систему отправки обращений граждан в Мосжилинспекцию, Фонд капитального ремонта, префектуры и управы, что дополнительно упростит взаимодействие с этими организациями.
Одной из наиболее востребованных услуг сервиса является возможность сообщить о неполадках в квартире, подъезде или во дворе.
Еженедельно около 3,5 тысячи заявок от горожан поступают в единый диспетчерский центр и на портал "Наш город" через "Электронный дом".
Ранее Сергунина сообщила, что завершился первый этап модернизации портала mos.ru, он стал удобнее для незрячих и слабовидящих людей. По ее словам, специалисты адаптируют ресурс, чтобы на нем было проще находить информацию и пользоваться электронными сервисами при помощи скринридеров, то есть программ для людей с нарушениями зрения, которые преобразуют текст на экране в речь.
В мобильное приложение "Моя Москва" также внедрены некоторые инклюзивные новшества. К примеру, появилась поддержка динамических текстовых стилей в списке начислений на главном экране раздела "Мои платежи".
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