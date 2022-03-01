Портал mos.ru адаптируют для незрячих и слабовидящих людей

09:55
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина
Завершился первый этап модернизации столичного портала mos.ru, он стал удобнее для незрячих и слабовидящих людей, сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина.
По ее словам, специалисты адаптируют ресурс, чтобы на нем было проще находить информацию и пользоваться электронными сервисами при помощи скринридеров, то есть программ для людей с нарушениями зрения, которые преобразуют текст на экране в речь.
"Принципиально важно, чтобы как можно больше москвичей могли пользоваться всеми возможностями городского портала. Работа над его инклюзивностью включает целый набор параметров", – цитирует Сергунину портал мэра и правительства Москвы.
Одним из главных обновлений на первом этапе она назвала усовершенствованную навигацию. По словам заммэра, эти изменения будут ощутимы для слабовидящих и незрячих жителей, поскольку помогают им лучше ориентироваться на сайте и самостоятельно получать нужные услуги.
В середине прошлого года к команде mos.ru присоединились три тестировщика с нарушениями зрения. Они принимают участие в апробации всех возможностей портала.
Человек должен иметь возможность воспринимать контент подходящим ему способом. К примеру, прослушивать информацию, если он не может ее прочитать. В связи с этим на первом этапе доработок портал mos.ru сделали более доступным для программ экранного доступа. Используя скринридер, человек переходит в различные разделы и выбирает нужные опции, а информация на экране зачитывается синтезатором речи. Чтобы пользователи с нарушениями зрения быстро могли найти поисковую строку, для них адаптировали навигацию.
В то же время все популярные сервисы и разделы расположены на привычных местах, доступ к ним не изменился. Также на mos.ru доработали существующую дизайн-систему. Теперь используются наиболее удобные для восприятия слабовидящими размеры и контрастность шрифтов. Кнопки и текст в шапке портала подсвечиваются синим цветом, чтобы слабовидящий пользователь смог определить, в какой части страницы сайта он находится.
Также на главной странице портала появилась разметка заголовков. Их пометили специальными метатегами, которые считывает скринридер.
В мобильное приложение "Моя Москва" также внедрены некоторые инклюзивные новшества. К примеру, появилась поддержка динамических текстовых стилей в списке начислений на главном экране раздела "Мои платежи".
Если у пользователя в настройках гаджета установлено уменьшение или увеличение шрифтов, приложение это идентифицирует и применит к странице.
Глава департамента труда и социальной защиты населения Москвы Алексей Володин заявил, что все больше городских услуг и сервисов, включая специализированные, появляются в формате онлайн.
На mos.ru представлено более 380 услуг и сервисов, которыми пользуются свыше 14,5 миллиона человек. Сервисы и услуги портала помогают упростить взаимодействие с органами власти, оформить или подать документы, оплачивать счета и получать полезную информацию.
Ранее сообщалось, что перевод госуслуг в онлайн привел к сокращению числа посещений офисов "Мои документы" на 700 тысяч в 2021 году. Ожидается, что в этом году этот показатель достигнет 1,3 миллиона. По словам председателя комитета государственных услуг Елены Шинкарук, перевод госуслуг в электронный вид упрощает процесс их получения, а также минимизирует время граждан на сбор документов.
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