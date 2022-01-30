В 2021 году сервисами инвестпортала Москвы воспользовались более 150 тысяч раз

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В 2021 году онлайн-сервисами инвестиционного портала столицы воспользовались более 150 тысяч раз. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

"Инвестиционный портал Москвы давно стал не просто информационной платформой, а полноценным виртуальным офисом инвестора. Сегодня здесь работают 30 онлайн-сервисов, помогающих вести инвестиционную деятельность в Москве", – рассказал руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров.

Он отметил, что за 8 лет работы сервисами сайта воспользовались 450 тысяч раз. И ежегодно эта цифра лишь увеличивается.

Самой популярной услугой портала является электронная запись на осмотр объекта торгов, позволяющая пользователям отправить онлайн-заявку и в удобное время увидеть городскую недвижимость. За минувший год этим сервисом воспользовались 57,3 тысячи раз. Некоторые лоты можно также посмотреть в виде 3D-модели. Они помечены специальной пиктограммой. Сейчас на портале 633 подобных позиции.

Востребована и линия прямых обращений, заработавшая в 2014 году. Она позволяет представителям бизнеса оперативно связаться с правительством Москвы. В 2021 году на линию поступило 3,9 тысячи обращений. Наиболее часто инвесторы интересовались нюансами процедуры торгов и получения финансовой поддержки, а также предлагали городу рассмотреть свои инвестиционные проекты.

Еще одним популярным сервисом остается подача заявки на ознакомление с конкурсной документацией, позволяющая изучить информацию по конкретному объекту торгов. За год предприниматели отправили 2,2 тысячи подобных заявок.

Активно бизнес пользуется и сервисами, позволяющими получить различные преференции от города. Например, снизить налоговую нагрузку или получить льготный займ.

Министр правительства Москвы, глава департамента информационных технологий Эдуард Лысенко напомнил, что воспользоваться наиболее популярными сервисами инвестиционного портала также возможно в мобильном приложении. Его в прошлом году скачали более 7,6 тысячи раз.

"А удобная авторизация через единую учетную запись Mos.ID позволяет быстро получить доступ к нужным сервисам без регистрации отдельного аккаунта", – подчеркнул Лысенко.

Ориентироваться в мерах поддержки бизнесу также помогает специальный навигатор. Он заработал в 2021 году. В навигаторе собрана информация о 105 мерах поддержки, позволяющая получить актуальную информацию о доступных вариантах государственной помощи, а также познакомиться с требованиями к заявителям и процессом рассмотрения заявки.

Директор городского агентства управления инвестициями Артем Барашев рассказал о сервисе "Московский инвестор", который также популярен у представителей бизнес-сообщества. Сервис позволяет в режиме одного окна отправлять в правительство Москвы вопросы и предложения по ведению и улучшению инвестиционной деятельности.

Регламентированный срок ответа – 10 дней, однако фактически процедура занимает около четырех дней, добавил Барашев.

"Если проблема не будет решена, пользователь сможет направить сообщение на повторное рассмотрение в один из проектных офисов при штабе по защите бизнеса, возглавляемом Мэром Москвы. В прошлом году сервисом воспользовались почти 1,2 тысячи раз", – заключил он.

Помимо этого, на инвестпортале можно направить запрос о получении субсидии, отправить на предварительную проработку концессионный проект, подать заявку на аренду помещений в технопарках, проверить информацию по торговому сбору и решить многие другие вопросы.

Ранее сообщалось, что представители малого, среднего бизнеса и самозанятые арендовали у города 305 помещений по льготной ставке. Общая площадь объектов составила 27 100 квадратных метров.