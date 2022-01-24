Свыше 300 помещений Москвы арендовали по льготной ставке

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Представители малого, среднего бизнеса и самозанятые арендовали у города 305 помещений по льготной ставке. Общая площадь объектов составила 27 100 квадратных метров. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.
Заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал, что аукционы с льготными ставками были введены в 2017 году для поддержки малого и среднего бизнеса.
"За этот период предприниматели арендовали у города 1 956 таких объектов общей площадью 229 200 квадратных метров, 305 из них – в 2021 году", – отметил Ефимов.
Начальная ставка аренды составляет 1 тысячу рублей за квадратный метр в год для подвальных помещений и 5 тысяч рублей – для помещений на первых этажах и выше. В 2021 году в Южном и Юго-Западном округах Москвы сдали по 51 помещению, а в Восточном округе – 39. В прошлом году в аукционах приняли участие почти 3 тысячи инвесторов. При этом средняя конкуренция на торгах составила 10 участников на лот.
"Самая высокая цена аренды зафиксирована в Северном административном округе – 120 тысяч рублей за квадратный метр в год, а самая низкая – 700 рублей за квадратный метр в Восточном административном округе, где при повторном размещении лот был выставлен с 30-процентной скидкой", – отметил руководитель департамента города Москвы по конкурентной политике Иван Щербаков.
В настоящее время в столице на торги выставили еще 40 нежилых помещений общей площадью почти 2,5 тысячи квадратных метров. Электронные аукционы по каждому лоту состоятся в январе – феврале 2022 года. Торги организует город, а победителем может стать любая компания или физическое лицо. Ознакомиться с лотами и посмотреть имущество можно во время заявочной кампании. Для этого человеку необходимо направить запрос через инвестиционный портал.
"Подписание договора аренды также возможно в электронном виде на инвестиционном портале – документ приходит в личный кабинет пользователя. Чтобы победители торгов не пропустили строго регламентированный период для подписания, настроена система СМС-оповещений. Уведомления также позволяют вовремя узнавать о статусе регистрации права собственности. Это удобно и экономит время предпринимателей", – отметил руководитель департамента информационных технологий города Москвы Эдуард Лысенко.
Чаще всего на такие аукционы выставляют нежилые помещения в зданиях в районах с плотной застройкой. При этом все объекты находятся возле станций метро или МЦК.
Ранее сообщалось, что обороты малого и среднего бизнеса столицы в 2021 году составили 3,2 триллиона рублей, что на 41% больше показателя 2020 года. По словам Ефимова, ежемесячные обороты превышали допандейминый уровень, что подтверждает восстановление сектора после кризиса.
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