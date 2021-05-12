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Общество

07:39

В приложении "Моя Москва" появился раздел "История платежей"

общество

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В приложении "Моя Москва" теперь можно отследить историю своих платежей. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.

Через специальный раздел пользователи смогут просмотреть квитанции об оплате единого платежного документа, штрафов ГИБДД, счетов за электроэнергию или занятия в кружках и секциях.

"Архив поможет жителям быстро подтвердить оплату. С появлением нового раздела им не нужно хранить десятки бумажных квитанций дома, они всегда будут доступны в электронном виде в мобильном приложении "Моя Москва", – пояснили в департаменте информационных технологий.

Приложение "Моя Москва" появилось в начале 2019 года. С тех пор горожане воспользовались его услугами и сервисами более девяти миллионов раз.

Через приложение можно передавать показания счетчиков, получать квитанции на оплату, проверять успеваемость ребенка в школе и записываться на вакцинацию от коронавируса.

В марте в нем появились новые функции, благодаря которым пользователи могут оплатить домашний телефон МГТС, а также почитать новости района, в котором живут.

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