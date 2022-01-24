С помощью Apple Pay на портале mos.ru теперь можно оплатить городские услуги

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Пользователи сервиса "Мои платежи" на mos.ru теперь могут оплатить городские услуги с помощью Apple Pay, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Такая возможность появилась в браузере Safari на iPhone, iPad или Mac. Благодаря новому способу больше не придется вводить данные карты и ждать СМС с проверочным кодом при оплате городских услуг.

Замглавы департамента информационных технологий Москвы Дмитрий Иванов заявил, что благодаря новому сервису возрастет скорость оплаты.

"Надеемся, что сервис будет актуальным и востребованным, так как предлагает множество современных банковских инструментов, а также учитывает предпочтения в выборе способов оплаты. Подключение Apple Pay позволит оплачивать счета максимально быстро, без необходимости ручного ввода данных банковской карты", – сказал Иванов.

Также Иванов рассказал о планах внедрить и другие востребованные системы электронных платежей, в частности Google Pay.

Чтобы попасть на страницу сервиса "Мои платежи", надо авторизоваться на mos.ru, выбрать имя пользователя в правом верхнем углу на главной странице и перейти в соответствующий раздел.

Чтобы оплатить счета, надо нажать на кнопку "Оплатить Apple Рay" и подтвердить оплату. Если на странице сервиса отсутствует опция оплаты через Apple Pay, пользователям необходимо настроить ее в своем смартфоне.

Стоит учитывать, что в Apple Pay не поддерживается возможность пакетной оплаты, то есть при наличии сразу нескольких счетов придется оплачивать их поочередно. Также таким способом не получится оплатить счета из раздела "Дополнительные платежи" на вкладке "Счета к оплате".

В мае прошлого года в приложении "Моя Москва" появился раздел "История платежей". Благодаря этому пользователи могут просмотреть квитанции об оплате единого платежного документа, штрафов ГИБДД, счетов за электроэнергию или занятия в кружках и секциях.