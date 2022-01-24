С помощью Apple Pay на портале mos.ru теперь можно оплатить городские услуги

07:44
Фото: depositphotos/GaudiLab
Пользователи сервиса "Мои платежи" на mos.ru теперь могут оплатить городские услуги с помощью Apple Pay, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Такая возможность появилась в браузере Safari на iPhone, iPad или Mac. Благодаря новому способу больше не придется вводить данные карты и ждать СМС с проверочным кодом при оплате городских услуг.
Замглавы департамента информационных технологий Москвы Дмитрий Иванов заявил, что благодаря новому сервису возрастет скорость оплаты.
"Надеемся, что сервис будет актуальным и востребованным, так как предлагает множество современных банковских инструментов, а также учитывает предпочтения в выборе способов оплаты. Подключение Apple Pay позволит оплачивать счета максимально быстро, без необходимости ручного ввода данных банковской карты", – сказал Иванов.
Также Иванов рассказал о планах внедрить и другие востребованные системы электронных платежей, в частности Google Pay.
Чтобы попасть на страницу сервиса "Мои платежи", надо авторизоваться на mos.ru, выбрать имя пользователя в правом верхнем углу на главной странице и перейти в соответствующий раздел.
Чтобы оплатить счета, надо нажать на кнопку "Оплатить Apple Рay" и подтвердить оплату. Если на странице сервиса отсутствует опция оплаты через Apple Pay, пользователям необходимо настроить ее в своем смартфоне.
Стоит учитывать, что в Apple Pay не поддерживается возможность пакетной оплаты, то есть при наличии сразу нескольких счетов придется оплачивать их поочередно. Также таким способом не получится оплатить счета из раздела "Дополнительные платежи" на вкладке "Счета к оплате".
В мае прошлого года в приложении "Моя Москва" появился раздел "История платежей". Благодаря этому пользователи могут просмотреть квитанции об оплате единого платежного документа, штрафов ГИБДД, счетов за электроэнергию или занятия в кружках и секциях.
Приложением "Моя Москва" можно управлять голосом
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: