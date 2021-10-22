Москва адаптирует городские услуги и онлайн-сервисы для мобильных устройств – Сергунина

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денисов Максим

В Москве адаптируют городские услуги и онлайн-сервисы для мобильных устройств. Об этом сообщается на официальном портале мэра города со ссылкой на заммэра Наталью Сергунину.

Столичный департамент информационных технологий провел опрос и выяснил, что для многих москвичей смартфон равнозначен стационарному компьютеру или ноутбуку. Горожане пользуются мобильным банкингом, делают покупки в интернет-магазинах и совершают бесконтактные платежи.

"Такие исследования помогают нам оценить темпы цифровизации и понять, какими устройствами предпочитают пользоваться москвичи для разных целей. Как раз поэтому для удобства жителей мы развиваем и мобильные приложения. В них уже доступен основной набор городских услуг и онлайн-сервисов", – отметила Сергунина.

Она подчеркнула, что большинство госуслуг в Москве перевели в электронный вид. Сергунина отметила, что благодаря качеству и доступности интернет-услуг цифровые технологии проникли во все ключевые сферы жизни москвичей.

"Это, в свою очередь, стимулирует развитие ИТ-рынка, способствует партнерству города и бизнеса в создании цифровой экосистемы. За последние три года в Москве существенно вырос уровень потребления мобильного интернета и медиаконтента с помощью смартфона. Город непрерывно развивает цифровую среду, увеличивает количество и качество электронных сервисов, реагируя на потребности жителей", – рассказал руководитель городского департамента информационных технологий Эдуард Лысенко.

В настоящее время для записи к врачу, оплаты коммунальных услуг и вызова мастера существуют портал mos.ru и приложения "Моя Москва" и "Госуслуги Москвы". Кроме того, пользователи приложений для здоровья, которые интегрированы с умными часами, могут настроить синхронизацию данных с электронной медкартой.

В столице свыше 21 500 точек бесплатного доступа в интернет. Они покрывают улицы, парки, общественные пространства, транспорт, а также культурные и другие учреждения.

"Москва входит в топ-7 авторитетного рейтинга Smart Communities. При его составлении были учтены достижения столицы в области развития и использования связи, подготовки специалистов в ИТ-сфере, повышения цифровой грамотности, поддержки и внедрения инноваций", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что к Единой медицинской информационно-аналитической системе (ЕМИАС) подключили уже 49 столичных стационаров, что составляет свыше 75% от их общего количества. Только за последние полтора месяца к системе подключили шесть медучреждений. В их числе – ГКБ № 13 и № 52, больница № 64 имени Виноградова, детская больница имени Филатова, Московский научно-практический центр медицинской реабилитации, восстановительной и спортивной медицины, психиатрическая больница № 1 имени Алексеева.

