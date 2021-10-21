Столичные власти заявили о готовности информсистем к нагрузке из-за QR-кодов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Информационные системы столицы работают стабильно. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу департамента информационных технологий города Москвы.

"Информационные системы правительства Москвы <...> готовы к возможному росту нагрузки (из-за введения QR-кодов. – Прим. ред.)", – говорится в сообщении.

Накануне Владимир Путин подписал указ о введении нерабочих дней в РФ с 30 октября по 7 ноября. Указанные дни объявляются нерабочими на территории всей страны с сохранением заработной платы. При этом регионы со сложной эпидемиологической ситуацией могут ввести нерабочие дни начиная с 23 октября.

Сергей Собянин сообщил, что в Москве нерабочие дни введут для улучшения ситуации с COVID-19. В эти дни в городе продолжат работать аптеки и продуктовые магазины. Также горожане смогут получить плановую медицинскую помощь в полном объеме.

Столичные театры и музеи продолжат работу в период нерабочих дней с 28 октября по 7 ноября. Однако посетить их можно будет только при условии заполняемости помещений не более 50%, использования QR-кодов и защитных масок.

