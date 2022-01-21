По договорам участия инвесторы передадут столице 17 школ и детских садов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В декабре прошлого года департамент городского имущества Москвы согласовал 11 проектов договоров участия застройщиков в развитии социальной, инженерной и дорожной инфраструктуры города. В рамках соглашений столица безвозмездно получит от инвесторов 17 школ и детских садов, а также благоустроенный участок улично-дорожной сети, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.

По словам заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова, все объекты оценены в 17,7 миллиарда рублей.

"В феврале прошлого года в столице запущен новый механизм обеспечения горожан объектами социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры, утвержденный мэром Москвы. Он подразумевает заключение с девелоперами договоров участия в развитии и благоустройстве территории столицы", – пояснил он.

В общей сложности в 2021 году было согласовано 16 договоров на 18 детских дошкольных и 14 общеобразовательных учреждений, вспомогательные инженерные объекты и участок дороги. Все они расположены в ТиНАО, на северо-востоке, востоке, севере, юго-востоке, юге и западе Москвы. Их общая стоимость составляет 31,9 миллиарда рублей.

Министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман рассказал, что строительство объектов планируется завершить в различные сроки. Первые будут готовы уже в начале 2022 года, другие – до конца 2027-го.

По словам члена правительства, образовательные учреждения смогут принять более 14 тысяч воспитанников и учеников.

Ранее сообщалось, что в ТиНАО в 2022 году планируется ввести в эксплуатацию более 30 детских садов, школ и поликлиник, построенных на средства инвесторов. В поселении Десеновском появятся две школы-гиганта, еще одна будет построена в Сосенском. Кроме того, школа на 2,1 тысячи учеников откроется рядом с Рассказовкой. Все объекты строятся по индивидуальным проектам.