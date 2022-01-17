13:32
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Михаил Колобаев
Сергей Собянин осмотрел детский сад и школу, строящиеся в составе жилого комплекса "LIFE-Варшавская" на Варшавском шоссе.
"Ведется большое жилищное строительство – жилой комплекс в несколько очередей. Очень важно обеспечение социальными объектами: детскими садами, школами", – сказал мэр.
Генеральный директор группы компаний "Пионер" Леонид Максимов рассказал, что к сентябрю 2022 года введут в эксплуатацию новый детский сад.
По его словам, завершены две очереди жилого строительства, в активной стадии находится строительство социальной инфраструктуры. В рамках застройки ввели детский сад на 110 мест. Сейчас строится еще один детский сад на 160 мест. К сентябрю следующего года введут школу на 900 мест, которая находится рядом.
Собянин поручил строителям соблюдать график работ. Он отметил, что, помимо детских садов и школ, необходимо строить спортивные объекты и создавать рабочие места в составе новых жилых комплексов.
С 2011 года в столице построили 468 новых школ и детских садов. Около 40% из них возводят частные инвесторы. В ближайшие три года планируется построить еще 134 школы и детских сада.
Строительство большого школьного здания в составе жилого комплекса на Варшавском шоссе началось в феврале 2021 года. Сейчас выполняются устройство фасада, кирпичная кладка внутренних стен, устройство кровли, вентиляции, канализации и отопления.
Общий объем готовности составляет 35%. Работы по строительству детского сада на 160 мест начались в феврале 2021 года. Объект строится с опережением сроков: в августе прошлого года завершились работы по устройству монолитного каркаса здания. Общий процент готовности – 40.
Ранее глава столичного Стройкомплекса Андрей Бочкарев рассказал, что в 2022 году в Москве планируется ввести в эксплуатацию девять школ-гигантов в сумме на 11,5 тысячи учеников. Многие из них появятся в ТиНАО.
Собянин осмотрел строящиеся школу и детский сад на Варшавском шоссе
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