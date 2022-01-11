Девять школ-гигантов построят в Москве в 2022 году

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Столичные власти в 2022 году планируют ввести в эксплуатацию девять школ-гигантов на 11,5 тысячи учеников, рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
По его словам, строительство школ и детских садов является одним из ключевых направлений работы по развитию социальной инфраструктуры города.
"Так, в 2022 году в Москве планируется ввести в эксплуатацию 40 детских садов более чем на 9,6 тысячи мест, а также 27 школ более чем на 19 тысяч мест, включая девять школ-гигантов на 11,5 тысячи мест", – цитирует Бочкарева портал мэра и правительства столицы.
Крупные школы появятся в ТиНАО: в Ватутинках построят школу на 1,2 тысячи мест, в Мосрентгене – на 1,1 тысячи. Также одно образовательное учреждение будет построено в поселении Сосенском, еще два – в Десеновском.
"Рядом с деревней Рассказовкой девелопер построит школу сразу на 2,1 тысячи учащихся", – добавил Андрей Бочкарев.
Другие школы-гиганты будут построены на Люблинской улице, Волоколамском шоссе и в 17-м квартале Некрасовки.
Ранее сообщалось, что в Москве планируют построить две школы и детский сад по программе создания рабочих мест. Объекты во 2-м Котляковском переулке будут готовы к середине 2024 года. Вторая школа на 800 мест появится на улице Берзарина. Ее построят на территории бывшей промзоны Октябрьское Поле.
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