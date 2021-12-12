Две школы и детсад планируют построить в Москве по программе создания рабочих мест

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
В Москве планируют построить две школы и детский сад по программе создания рабочих мест. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.
Благодаря проекту в столице появится 268 новых рабочих мест.
"Вступая в программу создания мест приложения труда, застройщики инвестируют не только в объекты, которые в будущем могут обеспечить им дополнительную доходность, например торговые и бизнес-центры, но и в объекты, имеющие социальное значение. <...> Взамен город предоставит застройщикам льготы при переоформлении земельных участков под строительство жилья объемом 0,7 миллиарда рублей", – подчеркнул руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров.
По его словам, общая площадь учреждений составит 31 600 квадратных метров, а объем инвестиций – 2,4 миллиарда рублей.
Один из застройщиков построит детский сад на 160 мест и школу на 900 мест. Объекты во 2-м Котляковском переулке будут готовы к середине 2024 года. Вторая школа на 800 мест появится на улице Берзарина. Ее построят на территории бывшей промзоны Октябрьское Поле. Школу планируют ввести в эксплуатацию в первом квартале 2023 года.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин поручил ускорить завершение строительства легкоатлетического манежа на Инженерной улице в Алтуфьевском районе. Строительные работы, по словам подрядчика, подходят к завершению, на данный момент идут пусконаладочные работы, оформляется документация. Объект планируется сдать в I–II квартале следующего года.
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